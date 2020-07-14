Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут принимать к оплате карту «Мир»

Во втором чтении принят соответствующий законопроект, сообщает сайт Госдумы России 14 июля.

Изменения планируется внести в действующий закон о защите прав потребителей. Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут с 1 ноября 2020 года принимать к оплате карту «Мир».

По действующему закону карту «Мир» обязаны принимать продавцы, у которых годовой объем выручки товаров превышает 40 млн рублей. Но агрегаторы не являются продавцами, а лишь предоставляют им свои площадки.

С 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн рублей порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платежной системой станет обязательной. А с 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн рублей.