FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.07.2020 13:13
7
Печать

Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут принимать к оплате карту «Мир»

Во втором чтении принят соответствующий законопроект, сообщает сайт Госдумы России 14 июля.

Изменения планируется внести в действующий закон о защите прав потребителей. Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут с 1 ноября 2020 года принимать к оплате карту «Мир».

По действующему закону карту «Мир» обязаны принимать продавцы, у которых годовой объем выручки товаров превышает 40 млн рублей. Но агрегаторы не являются продавцами, а лишь предоставляют им свои площадки.

С 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн рублей порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платежной системой станет обязательной. А с 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

f0ntan
https://www.ixbt.com/news/2020/07/09/apple-pay-google-pay-sberpay.html
dedmoroz_5e4d8827384c2
число карт МИР неуклонно растёт, и решение не обслуживать такую ораву клиентов ведёт банально к убыткам, далее, МИР будут принимать и за рубежом, почему нет ....
alexprint1
Я по наивности думал, что Сбербанк ввел свой SberPay, чтобы продвигать нашу отечественную карту МИР...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний