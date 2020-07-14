Петербуржцев просят сдавать кровь — больницы в тяжёлом положении
В петербургских больницах 15 июля пройдёт донорская акция. Как сообщает комитет по молодёжной политике, донорской крови не хватает. Присоединиться к акции могут все желающие, не имеющие противопоказаний.
Отделения переливания крови оказались в сложном положении из-за летних каникул и отпусков. Петербуржцы могут помочь, сдав кровь в четырёх отделениях переливания крови:
ПСПбГМУ им. Павлова (ст. м. «Петроградская», ул. Льва Толстого, д. 19). Время приёма доноров: 08:30–12:00. При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. Регистрация доноров https://www.1spbgmu.ru/ru/donor;
Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова (ст. м. «Озерки», пр. Луначарского, д. 47). Время приёма доноров: 09:00–12:00;
Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови Кировский район (ст. м. «Проспект Ветеранов», пр. Ветеранов, д. 56, вход через служебный). Время приёма доноров: 09:00–11:00. Принимаются граждане с постоянной регистрацией в СПб, ЛО и временной (минимум полгода);
Санкт-Петербургская городская Мариинская больница (ст. м. «Маяковская», Литейный пр., д. 56). Время приёма доноров: 09:00–12:00. Принимаются граждане с постоянной и временной регистрацией в СПб и ЛО.
Оставить свои контактные данные, которые будут переданы в отделения переливания, чтобы не создавать очередей, можно здесь.
Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС, в некоторых ОПК требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и утром перед донацией необходимо легко позавтракать.
О том, как подготовиться к донации, а также узнать о противопоказаниях можно на сайте «Фонда Доноров».