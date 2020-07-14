Петербуржцев просят сдавать кровь — больницы в тяжёлом положении

В петербургских больницах 15 июля пройдёт донорская акция. Как сообщает комитет по молодёжной политике, донорской крови не хватает. Присоединиться к акции могут все желающие, не имеющие противопоказаний.



Отделения переливания крови оказались в сложном положении из-за летних каникул и отпусков. Петербуржцы могут помочь, сдав кровь в четырёх отделениях переливания крови:



ПСПбГМУ им. Павлова (ст. м. «Петроградская», ул. Льва Толстого, д. 19). Время приёма доноров: 08:30–12:00. При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. Регистрация доноров https://www.1spbgmu.ru/ru/donor;

