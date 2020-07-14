Мотоциклист и автомобиль не разъехались на кольцевой автодороге Петербурга утром 14 июля. В райне места ДТП копится пробка.



Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», на внешнем кольце КАД, у съезда на Шафировский проспект, столкнулись мотоцикл и легковой компакт-вэн Chevrolet Orlando. По словам участницы мотосообщества Валерии, 50-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. «Сильно пострадало лицо», — добавляет она.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло около 11:30 на 103-м километре внешнего кольца КАД (в районе пересечения с Рябовским шоссе). Информация об аварии была оперативно передана обслуживающей дорогу подрядной организации, и ее сотрудники выехали на место ДТП.