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14.07.2020 12:22
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История Соколова наоборот. В Воронеже химик-аспирант убил профессора и 4 месяца растворял части тела в кислоте

Химик из Воронежа четыре месяца растворял тело своего бывшего преподавателя в контейнерах с кислотой на балконе. Профессора лишили жизни ради полутора миллионов рублей.

Как сообщают «Вести Воронеж» 14 июля, 33-летний мужчина дружил с убитым профессором и был у него аспирантом. Но тёплые отношения были испорчены корыстью. Бывший студент вместе с сообщником решили завладеть сбережениями преподавателя. На кону были полтора миллиона рублей.

По версии следствия, убив профессора, сообщники получили деньги и начали жить на широкую ногу. 5 марта коллеги и близкие заметили пропажу сотрудника химфака и обратились в полицию. Подозреваемых задержали лишь в июле. Четыре месяца расчленённое тело мужчины лежало в контейнерах с соляной кислотой на балконе съемной квартиры.

Оба подозреваемых признали вину, они отправлены в СИЗО.

В Петербурге тем временем идёт рассмотрение дела Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко.

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Комментарии (3)

Жора  
Либо кислота хреновая, либо химики!
witkoren
Типа тоже любовь?
Gregory Skidan
История Соколова?
Типа аспиранты отомстили профессору за аспирантку? Или как это можно понять?
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