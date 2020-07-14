История Соколова наоборот. В Воронеже химик-аспирант убил профессора и 4 месяца растворял части тела в кислоте

Химик из Воронежа четыре месяца растворял тело своего бывшего преподавателя в контейнерах с кислотой на балконе. Профессора лишили жизни ради полутора миллионов рублей.



Как сообщают «Вести Воронеж» 14 июля, 33-летний мужчина дружил с убитым профессором и был у него аспирантом. Но тёплые отношения были испорчены корыстью. Бывший студент вместе с сообщником решили завладеть сбережениями преподавателя. На кону были полтора миллиона рублей.



По версии следствия, убив профессора, сообщники получили деньги и начали жить на широкую ногу. 5 марта коллеги и близкие заметили пропажу сотрудника химфака и обратились в полицию. Подозреваемых задержали лишь в июле. Четыре месяца расчленённое тело мужчины лежало в контейнерах с соляной кислотой на балконе съемной квартиры.

