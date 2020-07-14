По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», самыми загруженными магистралями в Петербурге утром стали Московское шоссе в сторону центра, где наблюдалось 6 баллов, а также участок проспект Славы — Народная улица к Московскому и Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в центр, там было 5 баллов.

Утром 14 июля максимальная загруженность дорог Петербурга составила обычные 4 балла. Самые длинные пробки в городе собрались на кольцевой автодороге, из остальных магистралей в топ-5 пробилась только Планерная улица. А ближе к обеду совсем застопорилось Московское шоссе.

Четыре из пяти крупнейших пробок утра 14 июля собрались на КАД. В 9:57 аналитики зафиксировали сразу три больших затора: длиной в 7,6 километра на внутреннем кольце от Выборгского шоссе до Горского шоссе, 6,5-километровую пробку на внутреннем кольце от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса и затор в 2,8 километра на внешнем кольце на вантовом мосту. Также в 8:49 на внутреннем кольце собрался затор в 4,8 километра от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.

Единственной улицей, которая смогла потягаться с пробками на кольцевой, стала Планерная. В 8:29 там скопился 3-километровый затор от Долгоозерной улицы до Приморского проспекта.

Сейчас дороги Петербурга загружены на 3 балла, рост ожидается с 13 часов. А вот Московский проспект после утреннего часа пик свободнее не стал. Напротив, в начале двенадцатого часа дня его загруженность в сторону центра достигла максимальных 10 баллов — это на 4 балла выше обычного.