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14.07.2020 11:49
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Заместитель министра обороны Казахстана умер от COVID-19

Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев скончался 14 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«14 июля 2020 года ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович», — говорится в сообщении.

В казахстанском Минобороны Sputnik Казахстан сообщили, что причиной смерти замглавы ведомства стала новая коронавирусная инфекция.

Курманбаев с первых дней борьбы с пандемией отвечал за мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. У него остались жена и двое детей.

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