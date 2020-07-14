Заместитель министра обороны Казахстана умер от COVID-19
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев скончался 14 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
2020 жылдың 14 шілдесі күні Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Бақыт Жанұзақұлы Құрманбаев дүниеден озды. pic.twitter.com/P87XvuGEFD— Минобороны РК (@modgovkz) July 14, 2020
«14 июля 2020 года ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович», — говорится в сообщении.
В казахстанском Минобороны Sputnik Казахстан сообщили, что причиной смерти замглавы ведомства стала новая коронавирусная инфекция.
Курманбаев с первых дней борьбы с пандемией отвечал за мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. У него остались жена и двое детей.