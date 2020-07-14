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14.07.2020 11:29
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Роструд сообщил о снижении числа обращений россиян на горячую линию

Около 30 тыс. обращений на горячую линию Роструда было обработано в июне, число обращений снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем 2020 года, сообщила пресс-служба федерального агентства 14 июля.

«Порядка 30 тыс. телефонных обращений граждан, поступивших на горячую линию Роструда и инспекций труда, было обработано в июне. Таким образом, число звонков снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем. Всем обратившимся были предоставлены необходимые консультации», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Михаил Иванков отметил, что со снятием ограничений и восстановлением рынка труда число обращений на горячую линию снижается. В пресс-службе рассказали, что россиян интересуют вопросы режима работы, оплаты труда, оформления и переноса отпусков, увольнения. В ведомстве добавили, что достаточно много обращений связано с удаленной работой и электронным кадровым документооборотом.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Просто до людей начинает доходить, что это бесполезная трата времени и никто им не поможет в России, кроме их самих.
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