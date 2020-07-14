ТАСС уполномочен заявить, но чуть позже. Сайт российского информагентства оказался недоступен и заговорил на английском
Сайт российского государственного информационного агентства федерального уровня не открывается из-за «ошибки».
«Произошла ошибка. Извините, страница, которую вы ищете, в данный момент недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже», — сообщается на английском языке утром 14 июля при заходе на главную страницу ТАСС.
Причины произошедшего не называются. Социальные сети агентства работают в нормальном режиме.