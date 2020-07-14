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14.07.2020 11:39
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ТАСС уполномочен заявить, но чуть позже. Сайт российского информагентства оказался недоступен и заговорил на английском

Сайт российского государственного информационного агентства федерального уровня не открывается из-за «ошибки».

«Произошла ошибка. Извините, страница, которую вы ищете, в данный момент недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже», — сообщается на английском языке утром 14 июля при заходе на главную страницу ТАСС.

Фото: скриншот страницы сайта

Причины произошедшего не называются. Социальные сети агентства работают в нормальном режиме.

Фото: скриншот страницы сайта

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Комментарии (3)

Павел Воронов
Непатриотично!
Cashmare
накрылся медным тассом
мухомор
стандартная страница веб-сервера nginx
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