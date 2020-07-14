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14.07.2020 11:18
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Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении обстреляли их позиции из крупнокалиберного оружия и артиллерии.

«С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района», — сообщается 14 июля на сайте минобороны Азербайджана.

Военные республики отчитались о том, что «ответным огнем противник был подавлен». Азербайджанские военные заверили, что контролируют территорию.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе накалилась накануне. Организация Договора о коллективной безопасности созвала экстренное заседание.

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Комментарии (2)

Diderot
Вписываемся, Господа? Вроде время самое то!
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