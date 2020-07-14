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14.07.2020 11:08
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $42 за бочку

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $41,98 за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $39,28 за баррель.

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