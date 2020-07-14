Пьяные развлечения петербуржцев не понравились врачу-педиатру. За пальбу в небо задержаны четверо

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля, компанию доставили в отдел в половине десятого вечера накануне. Приехали к ним во двор 82 дома по Большому проспекту Васильевского острова после звонка в полицию около восьми часов вечера от врача-педиатра, который сообщил, что пьяные мужчины устроили там стрельбу.

Компания из четверых мужчин отдыхала на Васильевском острове в Петербурге, подогревая себя спиртным. Встреча закончилась демонстрацией удали с помощью травматического пистолета хозяина вечеринки.

Экипажу разыскивать хулиганов не пришлось, отдых через час после звонка они продолжили в том же дворе. Вину на себя взял живущий в доме № 82 ресторатор и любитель мотоциклов. Он объяснил, что дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета без умысла кого-то убить или ранить. Оружие изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

36-летний стрелок зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, сфера его деятельности — рестораны и услуги доставки продуктов. Ранее у него была доля в магазине по продаже мотоциклов.

С ним в компании был 35-летний директор ликвидированной компании, которая занималась продажей топлива, его ровесник из Пскова и судимый за разбой петербуржец.

В квартире у ресторатора нашли травматический пистолет и две коробки патронов к нему.

Как сообщили в ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

