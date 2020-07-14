В Петербурге за сутки выявили 281 заболевшего новым коронавирусом
281 случай коронавируса выявлен за последние сутки в Петербурге. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 14 июля.
Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили практически во всех регионах страны, кроме Чукотки и Республики Калмыкии. Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остается Москва с 613, а Петербург снова оказался на второй строчке. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 28 142 случая коронавируса.
Ежедневный прирост заболевших COVID-19 начал увеличиваться в Петербурге 30 июня. В региональном Роспотребнадзоре обосновали это участием в массовых мероприятиях и несоблюдением мер предосторожности.
С начала пандемии в России зафиксировали 739 947 случаев коронавируса. Больше в мире выявлено только в Индии (907 тысяч), Бразилии (почти 1,9 миллиона) и США (3,3 миллиона). Большинство заболевших россиян (512 825) смогли вылечиться от COVID-19, а для 11 614 он закончился летальным исходом.