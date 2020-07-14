В Петербурге за сутки выявили 281 заболевшего новым коронавирусом

281 случай коронавируса выявлен за последние сутки в Петербурге. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 14 июля.

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили практически во всех регионах страны, кроме Чукотки и Республики Калмыкии. Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остается Москва с 613, а Петербург снова оказался на второй строчке. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 28 142 случая коронавируса.



Ежедневный прирост заболевших COVID-19 начал увеличиваться в Петербурге 30 июня. В региональном Роспотребнадзоре обосновали это участием в массовых мероприятиях и несоблюдением мер предосторожности.

