На свалке в Приморском районе нашли тело с порезанной шеей. Погибший работал оценщиком ущерба после ДТП
Во время перегрузки мусора и обхода территории свалки на Автобусной улице в Петербурге было найдено покалеченное тело мужчины. Его личность предварительно установлена по карте гипермаркета.
Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, труп был найден на перегрузочном пункте на Автобусной улице днем накануне. Когда машина вывалила мусор, сверху на куче оказался мертвый мужчина. Криминалисты обнаружили порезы на шее за левым ухом, переломы костей и раны на руках. Предположительно, скончался мужчина двое суток назад. На нем была надета уже сгнившая жилетка и брюки. В карманах нашли именную карту магазина «Метро». Предварительно установлено, что погибшим был 56-летний житель Приморского района.
По данным «Фонтанки», он приехал в Петербург из Туркменистана, минимум с 2014 года живет в России. В тот год Минюст аттестовал его как эксперта-техника, который может осуществлять независимую техническую экспертизу транспортных средств. В судебных базах есть решения, где его фамилия упоминается как раз в таком ключе. Он также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, с основным видом деятельности «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация».
Последние годы активную жизнь в соцсетях он не ведет. Семейные фотографии на его страницах отсутствуют.