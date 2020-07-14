Работу «Северного потока» приостановили на две недели, чтобы провести техобслуживание

Работа обеих ниток газопровода «Северный поток» приостановлена с 14 по 26 июля. На нем требуется провести техническое обслуживание. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора проекта Nord Stream AG.



График техобслуживания согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы выполняются с соблюдением необходимых мер предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, отметили в компании.



«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1 224 км. Первую нитку ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую — в октябре 2012 года.

