В Тихвине погиб ребенок, который пытался сделать селфи на мосту над железной дорогой
Ребенок погиб в Тихвине при падении с железнодорожного моста. По предварительной информации, мальчик девяти лет пытался сделать селфи.
Как сообщает 14 июля 47news, накануне вечером школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Предположительно, он забрался на мост над железной дорогой на Центролитовской улице. Фотографируя себя, он не удержался и сорвался вниз. Очевидцы рассказали, что сначала мальчик повис на одной руке, но после упал.
В больнице ребенок скончался. Полиция проводит проверку.