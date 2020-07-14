FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.07.2020 09:05
3
Печать

В Тихвине погиб ребенок, который пытался сделать селфи на мосту над железной дорогой

Ребенок погиб в Тихвине при падении с железнодорожного моста. По предварительной информации, мальчик девяти лет пытался сделать селфи.

Как сообщает 14 июля 47news, накануне вечером школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Предположительно, он забрался на мост над железной дорогой на Центролитовской улице. Фотографируя себя, он не удержался и сорвался вниз. Очевидцы рассказали, что сначала мальчик повис на одной руке, но после упал.

В больнице ребенок скончался. Полиция проводит проверку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

killbeachtrash
Если б перестали в "смартфоны" смотреть и пиариться пытаться...сколько бы полезного успели узнать и сделать !
Киркор_Филиппов
Ребенок или школьник?
vic_5e4cd1938d1a8
Ужасно. Тупая мода на селфи. "Повис на одной руке .. ", в другой руке был, наверное, смартфон, который не стал выпускать, что бы не разбился.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний