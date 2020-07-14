ЦБ увидел восстановление рынка денежных переводов из России в страны СНГ

Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле. Он почти вернулся к значениям до пандемии коронавируса, но ниже показателя мая прошлого года, следует из статистики ЦБ, на которую 14 июля обратил внимание РБК.



Данные ЦБ учитывают переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.



Так, в мае 2020 года физлица перевели из России за рубеж $490 млн, что превышает показатели марта и апреля на 18,6% и 62,2% соответственно, и находится примерно на одном уровне с суммами переводов за январь ($494 млн) и февраль ($499 млн). По сравнению с маем 2019 года показатель ниже на 27,7%.

