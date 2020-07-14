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14.07.2020 08:09
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Состояние Потанина сократилось на 3,6 миллиарда долларов из-за аварий на предприятиях «Норникеля»

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на 3,6 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с 26,7 до 23,1 млрд.

Падение стало следствием нескольких крупных аварий на «Норникеля». Первая и самая крупная произошла 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего разлилось топливо из резервуара и загрязнило реки Амбарная и Далдыкан. Норильско-Таймырская энергетическая компания («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) сообщила, что причиной разлива 21 тыс. т дизеля из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

Как отмечает РБК, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на 1,5 млрд долларов, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку. 6 июля, после того, как Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд руб., котировки «Норникеля» опустились до 18 260 руб. за штуку.

12 июля о еще одном происшествии сообщила другая «дочка» «Норникеля» — «Норильсктрансгаз». По данным компании, у поселка Тухард в Красноярском крае при разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина. Из-за этого на следующий день акции «Норникеля» подешевели на 2,7%, до 18 050 руб. за штуку. Как отмечает Forbes, компания стала лидером падения на торгах на Мосбирже. Состояние Потанина при этом снизилось на 383 млн долларов.

Несмотря на это глава «Норникеля» остается на первом месте в списке богатейших россиян.

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Комментарии (4)

262059081
Сократилось. Это из серии:

Богатейшие люди мира, за один день потерли 18 млрд долларов.
- А где ? Где конкретно они их потеряли ?

Стоимость его "акций", которые он у всего народа увел, уменьшилась, а не "состояние сократилось"
260551481
Друг Вова поможет компенсировать общаковую казну.
Chinalove
Надо срочно закон внести, по которому можно в подобных случаях выделять из госбюджета средства и полностью компенсировать финансовые потери столь уважаемых людей! ... А? Что? Есть такой закон? .... Ну ладно!
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