Состояние Потанина сократилось на 3,6 миллиарда долларов из-за аварий на предприятиях «Норникеля»

Падение стало следствием нескольких крупных аварий на «Норникеля». Первая и самая крупная произошла 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего разлилось топливо из резервуара и загрязнило реки Амбарная и Далдыкан. Норильско-Таймырская энергетическая компания («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) сообщила, что причиной разлива 21 тыс. т дизеля из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на 3,6 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time . С 4 июня оно сократилось с 26,7 до 23,1 млрд.

Как отмечает РБК, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на 1,5 млрд долларов, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку. 6 июля, после того, как Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд руб., котировки «Норникеля» опустились до 18 260 руб. за штуку.



12 июля о еще одном происшествии сообщила другая «дочка» «Норникеля» — «Норильсктрансгаз». По данным компании, у поселка Тухард в Красноярском крае при разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина. Из-за этого на следующий день акции «Норникеля» подешевели на 2,7%, до 18 050 руб. за штуку. Как отмечает Forbes, компания стала лидером падения на торгах на Мосбирже. Состояние Потанина при этом снизилось на 383 млн долларов.



Несмотря на это глава «Норникеля» остается на первом месте в списке богатейших россиян.

