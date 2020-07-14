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14.07.2020 07:29
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В Сирии задержали боевиков, которые собирали информацию о российских военных объектах

В Сирии военные задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации, которые собирали информацию о российских военных объектах. Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле.

«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек. Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», - цитирует задержанного ТАСС.

По словам боевика, группа должна была собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах, для чего им выделили несколько тысяч долларов.

«Все деньги были у командира группы. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», - рассказал один из задержанных.

В настоящее время все трое экстремистов, у которых при аресте было изъято несколько автоматов Калашникова и гранат, большое количество боеприпасов, деньги и наркотики, содержатся в расположении сирийских войск в Тадморе.

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