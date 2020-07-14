В Сирии задержали боевиков, которые собирали информацию о российских военных объектах

В Сирии военные задержали и доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации, которые собирали информацию о российских военных объектах. Они входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле.



«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле. В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек. Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», - цитирует задержанного ТАСС.

