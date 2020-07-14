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14.07.2020 07:13
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В Хабаровском крае разгерметизировался нефтепровод. Нефтепродукты попали в озеро

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода. Об этом 14 июля сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

«Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре», который принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз». Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района.

«Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров», - сообщает прокуратура.

В конце мая в Норильске на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), произошло разрушение резервуара с 21 тыс. кубометров топлива, которое потекло в реки и другие водоемы. Резервуар разрушился 29 мая. Режим ЧС в Красноярском крае объявили через пять дней. По предварительной версии, герметичная ёмкость повредилась при проседании бетонной площадки у её основания. Согласно оценкам экологов, ликвидация последствий аварии обойдется более чем в 6 млрд рублей. Сам «Норникель» оценил затраты в 10 млрд рублей.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее в Норильске «чрезвычайной ситуацией», отметив нанесенный природе «серьезный урон». После совещания у Путина были возбуждены три уголовных дела, а одно из них по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

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