В Хабаровском крае разгерметизировался нефтепровод. Нефтепродукты попали в озеро

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода. Об этом 14 июля сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

«Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.