«Получили бы крайне удивительные данные». Дональд Трамп сравнил системы тестирования на COVID-19 в США, России и других странах

Как только Россия начнёт проводить массовые тестирования населения и проверять людей на COVID-19, власти получат весьма неожиданные результаты. Об этом заявил Дональд Трамп во время круглого стало в Белом Доме. Его слова 13 июля приводит Interfax.

«Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные», – сказал Дональд Трамп. Как подчеркнул политик, сейчас в Америке, по его мнению – «лучшая и самая интенсивная система тестирования», и именно это причина того, что страна находится на первом месте по количеству заражений. По словам Трампа, сегодня именно в США фиксируется один из самых низких показателей смертности.