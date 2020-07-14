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14.07.2020 00:24
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Больше 13 миллионов. Университет Хопкинса заявил о новой планке заражённых COVID-19 в мире

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 00.25 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек.

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