Губернатор Калифорнии ужесточил карантинные меры по COVID-19
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился вновь ввести частично отмененные ранее санитарные меры в противодействие распространению COVID-19.
NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020
CA is now closing indoor operations STATEWIDE for:
-Restaurants
-Wineries
-Movie theaters, family entertainment
-Zoos, museums
-Cardrooms
Bars must close ALL operations.
Как отметил Ньюсом, число случаев заражения в Калифорнии "продолжает расти с пугающей скоростью". В связи с этим на территории штата снова запретят собираться в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. Кроме того, в 30 округах Калифорнии будут закрыты церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. В указанных округах живут около 80% населения штата.
Напомним, США в последние дни ставят абсолютные антирекорды по количеству заболеваемости новым коронавирусом в сутки, количество вновь инфицированных превышает 70 тысяч случаев.