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14.07.2020 00:04
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Губернатор Калифорнии ужесточил карантинные меры по COVID-19

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился вновь ввести частично отмененные ранее санитарные меры в противодействие распространению COVID-19.

Как отметил Ньюсом, число случаев заражения в Калифорнии "продолжает расти с пугающей скоростью". В связи с этим на территории штата снова запретят собираться в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. Кроме того, в 30 округах Калифорнии будут закрыты церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. В указанных округах живут около 80% населения штата.

Напомним, США в последние дни ставят абсолютные антирекорды по количеству заболеваемости новым коронавирусом в сутки, количество вновь инфицированных превышает 70 тысяч случаев.

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