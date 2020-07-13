Путин утвердил дополнительные гарантии сотрудникам при ликвидации предприятий

«В случае, если длительность периода трудоустройства работника. уволенного в связи с ликвидацией организации...превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц», - говорится в документе.

Раньше нормы Трудового кодекса РФ гарантировали работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сохранение среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на два месяца (с зачетом выходного пособия). Такое право возникало у работников лишь в том случае, если после увольнения он не смог в двухмесячный срок устроиться на другую работу.



При этом действующий порядок позволяет завершить ликвидацию юридического лица внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ до истечения двух месяцев со дня увольнения работника. Таким образом, если сотрудник приобрел право на выплату уже после ликвидации юридического лица, то он фактически не может ее получить.



Законом, который подписал президент, устанавливается, что в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией юридического лица, должно быть подтверждено то, что произведены все выплаты, предусмотренные российским трудовым законодательством для увольняемых в этой связи работников.

