Полицейские Петербурга и Ленобласти не будут расследовать эти случаи краж, хотя подозреваемых застали на месте преступления фактически с поличным. «Нарушители закона», о которых идёт речь, – дикие животные, подбирающиеся к людям в надежде поживиться едой. Лисицы часто осваивают роли попрошаек и воришек, потрошащих пакеты с мусором в сельской местности. Гораздо реже к человеческому жилью выходят енотовидные собаки. Однако подписчице паблика «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Елене удалось поймать на камеру в Лодейнопольском районе целое семейство этих животных.

Похоже, у енотовидных собак логово рядом с этим участком, а люди, живущие здесь, их прикармливают: кидают за забор сырые куриные лапы, рассказывает Елена. «Благодаря этим прикормкам их и получилось увидеть (мы мимо вечером проезжали), они очень осторожные. <…> Хотя и не поощряю выход диких животных к людям», - подчёркивает автор видео. Через пять минут после встречи с енотовидными собаками Елене попались лисята.

Любопытно, что выгоду от соседства с человеком ищут и змеи. Петербургский зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», во время съёмок сюжета про ужей на Вуоксе (Приозерский район) застукал одного из них на месте преступления. Крупная змея вытащила из садка рыболовов плотву и хотела было скрыться. Однако зоолог поймал его, за что был подвергнут «газовой атаке».

Фото: зоолог Павел Глазков Фото: зоолог Павел Глазков Фото: зоолог Павел Глазков Фото: зоолог Павел Глазков

Ужи не агрессивные, и человек для них – хищник. Чтобы отпугнуть хищника, они используют «химическое оружие»: испражняются с запахом тухлого мяса и чеснока. «Я едва в обморок не упал от этой вони. Но очень хотелось, чтобы уж попозировал на камеру. Наблюдавшие за моими мучениями рыбаки предлагали сполоснуть ужа. Я воздержался от этой процедуры и через несколько минут аккуратно выпустил его в воду», - рассказал Павел Глазков «Фонтанке» 13 июля.