Верховный суд разрешил рассматривать иски россиян к Facebook в отечественных инстанциях

Иски к Facebook по поводу удаления или блокировки аккаунтов и публикаций в социальной сети россияне смогут подавать на родине. Такое решение приняла коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Иск к корпорации Facebook Inc. несколько человек, в числе которых был экс-сенатор ФС РФ Евгений Тарло, подали в феврале 2019 года в Тверской суд Москвы. Они требовали вернуть доступ к удалённым аккаунтам и материалам, однако не добились положительного решения из-за «неподсудности» вопроса. Как 13 июля напоминает РБК, аналогичное решение тогда вынес и Мосгорсуд, указав при этом, что иски должны предъявляться по местонахождения юридических лиц, а у информационного гиганта в России нет даже представительства.