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13.07.2020 22:50
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Верховный суд разрешил рассматривать иски россиян к Facebook в отечественных инстанциях

Иски к Facebook по поводу удаления или блокировки аккаунтов и публикаций в социальной сети россияне смогут подавать на родине. Такое решение приняла коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Иск к корпорации Facebook Inc. несколько человек, в числе которых был экс-сенатор ФС РФ Евгений Тарло, подали в феврале 2019 года в Тверской суд Москвы. Они требовали вернуть доступ к удалённым аккаунтам и материалам, однако не добились положительного решения из-за «неподсудности» вопроса. Как 13 июля напоминает РБК, аналогичное решение тогда вынес и Мосгорсуд, указав при этом, что иски должны предъявляться по местонахождения юридических лиц, а у информационного гиганта в России нет даже представительства.

Теперь Верховный суд счёл решение нижестоящих инстанций нарушающим нормы процессуального права. Эксперты напомнили, что российские суды могут рассматривать дела с участием иностранных юрлиц, если ответчик распространяет в сети рекламу, направленную на потребителей на территории страны.

Иск, который был составлен Тарло, 9 июля направили на новое рассмотрение. Определение появилось на сайте Верховного суда.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Осталось свитер к ногтю прижать и весь мир у нас в кармане. Слава поправке!
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