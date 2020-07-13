Рогозин объяснил, почему Россия не участвует в американской лунной программе. Виновата похожесть на НАТО
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил почему Россия не хочет принимать участия в американской лунной программе. По его словам, дело в том, что «это больше политический проект», который похож на НАТО. Об этом специалист 13 июля заявил во время интервью на радио «Комсомольская правда».
«Для американцев это больше такой политический проект. Недавно был брифинг НАСА для участников международной космической станции, были там и наши представители, слушали внимательно выступление главы НАСА. Мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, Америка превыше всего. Все остальные должны помогать и платить», – сказал Рогозин и добавил, что России участие в подобном «неинтересно».
Глава Роскосмоса уверил, что при этом специалисты ищут пути сотрудничества с другими странами. Так, 13 июля Рогозин лично проводил телемост с главой Китайской национальной космической администрации.
«И сегодня мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев. Но инициатива здесь может быть именно за Россией и Китаем», – поделился планами Дмитрий Рогозин.
Он заявил, что российские космические устройства-разведчики работают уже сейчас и ищут наиболее удобные места для будущей лунной базы. В октябре 2021 года на Южный полюс луны полетит аппарат «Луна-25». Это первое отечественное подобное задание.