Рогозин объяснил, почему Россия не участвует в американской лунной программе. Виновата похожесть на НАТО

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил почему Россия не хочет принимать участия в американской лунной программе. По его словам, дело в том, что «это больше политический проект», который похож на НАТО. Об этом специалист 13 июля заявил во время интервью на радио «Комсомольская правда».

«Для американцев это больше такой политический проект. Недавно был брифинг НАСА для участников международной космической станции, были там и наши представители, слушали внимательно выступление главы НАСА. Мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, Америка превыше всего. Все остальные должны помогать и платить», – сказал Рогозин и добавил, что России участие в подобном «неинтересно».