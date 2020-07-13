Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России 13 июля подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.

В частности, глава государства подписал законопроект о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне и соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты. Основной закон определяет границу Арктической зоны, куда полностью входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также ряд городов (Архангельск, Северодвинск, Норильск) и муниципалитетов. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами соглашение об инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов Арктической зоны.

Резидентом Арктической зоны может быть ИП или компания, планирующая реализовать новый инвестиционный проект, либо если указанные в заявке виды предпринимательской деятельности являются для компании новыми (не осуществлялись до даты направления заявки). Инвестиционный проект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений в него не превышает 25% от общего объема вложений, предусмотренных бизнес-планом. Сюда не входят расходы на приобретение лицензий на пользование недрами. При этом объем капитальных вложений в проект не может быть менее 1 млн рублей. При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание либо модернизацию объектов недвижимости. При этом не учитываются: затраты на полученное имущество, которые ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны; затраты на создание зданий, сооружений и иные подобные затраты, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны.

В Арктической зоне допускается осуществление любой не запрещенной законодательством РФ предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты зоны, а также виды деятельности, при которых не будут применяться отдельные виды государственной поддержки, определит правительство. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Принятый закон предполагает представление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов. Помимо этого, правительство РФ сможет устанавливать иные меры поддержки резидентов Арктической зоны, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, а также предоставление субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов. К мерам государственной поддержки относятся, в частности, особенности осуществления в Арктической зоне государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предоставления земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, льготы по налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Кроме этого, предусматривается, что при применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны Арктическая зона приравнивается к особой экономической зоне. В корреспондирующих поправках в Налоговый кодекс (НК) вводится нулевой НДС на работы (услуги) по ледокольной проводке морских судов в акватории СМП. Нулевой НДС при помещении товаров под процедуру свободной экономической зоны. Ставка по налогу на прибыль (в части перечисления в федеральный бюджет) обнуляется и применяется по аналогии с ТОР и портом Владивосток, при этом, если для других режимов льготный период составляет пять лет с года, в котором была получена прибыль, то для резидентов Арктической зоны льготный период составляет 10 лет. Согласно налоговым поправкам, налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны РФ, вправе уменьшить сумму налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы - то есть полный перечень полезных ископаемых, перечисленный в п.2 статьи 337 НК, за исключением угля и углеводородного сырья (нефть, газ). Добыча при этом должна вестись на новых участках недр.

"Под новым участком недр понимается участок недр, расположенный полностью в границах территории Арктической зоны РФ, на котором степень выработанности запасов конкретного полезного ископаемого меньше или равна значению 0,001 в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года, либо запасы такого полезного ископаемого отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на указанную дату", - говорится в документе. Сумма налогового вычета определяется как величина фактически оплаченных налогоплательщиком в период с 1 января 2021 года по последнее число налогового периода (включительно) расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. Вычету подлежат расходы по договорам технологического присоединения с организациями, осуществляющими создание и эксплуатацию объектов. Объекты основных средств должны относиться к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для добычи полезного ископаемого, а также к производственным мощностям для дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) такого полезного ископаемого.