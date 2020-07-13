НХЛ опубликовала результаты тестов игроков на COVID-19

Национальная хоккейная лига (НХЛ) 13 июля в Twitter опубликовала данные по тестированию на коронавирус по итогам фазы 2 возобновления сезона-2019/20.

НХЛ протестировала 600 хоккеистов, принимающих участие в тренировках. Всего было проведено 4934 теста. Было выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Еще 13 заражений было выявлено ранее, вне протокола фазы 2. Все, кто сдал положительный тест, были изолированы и следовали протоколам безопасности США и Канады.

Во время фазы 3 НХЛ планирует и дальше регулярно проверять игроков, при этом имена их не будут оглашены.