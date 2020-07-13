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13.07.2020 22:00
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Путин подписал закон о сдаче отпечатков пальцев для получателей гражданства РФ

Президент России 13 июля подписал федеральный закон, который обязывает иностранцев сдавать отпечатки пальцев при приобретении российского гражданства, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом также вносятся поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые позволяют получить российский паспорт в упрощенном порядке трудоспособным родителям российских дееспособных граждан.

Как поясняли в Госдуме, прощенный порядок получения гражданства будет действовать и для совершеннолетних иностранцев, которые подали заявление на получение гражданства до 18 лет.

Закон вступит в силу через 90 дней.

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