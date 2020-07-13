Агрессия сторонников схиигумена Сергия дошла до Следственного комитета. Заявление о сломанной руке и неудачных съёмках специалистам принесла Собчак
Ксения Собчак подала заявление в приёмную комиссию Следственного комитета России по факту нападения на её съёмочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Вместе с ней в ведомство 13 июля ездил режиссёр Сергея Ерженков, которому сломали руку. О решении сама Собчак сообщила в канале в Telegram.
«Сегодня я – Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня. », – написала в посте она. По словам Собчак, физическую силу во время съёмок применили не только к её коллеге, но и к ней самой: «отделалась синяками».
Нападение произошло 27 июля. Команда Собчак приехала в обитель, где скрывается запрещенный в служении отец Сергий. От его сторонников досталось и команде, и одному из героев фильма, послушнику.
Как тогда под фотографией в гипсе из больницы написал Сергей Ержанков, Сергий Романов – «борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона – сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона».
Схиигумена Сергия признали виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и лишили сана 3 июля. Сам обвиняемый на заседании суда не присутствовал. Он активно проклинал всех, кто вводил коронавирусные ограничения и закрывал храмы из-за пандемии.
Деятеля называют духовником известных в России личностей. Например, депутата Госдумы Наталии Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Впрочем, Поклонская заявляла, что он больше не её наставник.