Агрессия сторонников схиигумена Сергия дошла до Следственного комитета. Заявление о сломанной руке и неудачных съёмках специалистам принесла Собчак

Ксения Собчак подала заявление в приёмную комиссию Следственного комитета России по факту нападения на её съёмочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Вместе с ней в ведомство 13 июля ездил режиссёр Сергея Ерженков, которому сломали руку. О решении сама Собчак сообщила в канале в Telegram.

«Сегодня я – Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня. », – написала в посте она. По словам Собчак, физическую силу во время съёмок применили не только к её коллеге, но и к ней самой: «отделалась синяками».