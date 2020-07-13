Путин подписал закон о борьбе с нефтеразливами

Президент России Владимир Путин поправки в закон «Об охране окружающей среды» и ряд других законов в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Как ранее пояснил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, федеральный закон «Об охране окружающей среды» излагается в новой редакции с целью конкретизации требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки.