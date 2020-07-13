Путин подписал закон о борьбе с нефтеразливами

Президент России Владимир Путин поправки в закон «Об охране окружающей среды» и ряд других законов в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Как ранее пояснил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, федеральный закон «Об охране окружающей среды» излагается в новой редакции с целью конкретизации требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки.
Сенатор обратил внимание, что устанавливается обязанность предусматривать меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. Для этого на территории РФ деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработка (производство), транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и произведенной из него продукции осуществляются при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Законом определяются условия утверждения названных планов эксплуатирующей организацией, внесения в них изменений, и порядок согласования названных планов и изменений в них. Согласно документу, эксплуатирующая организация при проведении мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов обязана выполнять план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, иметь для этого финансовое обеспечение и так далее.
19 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить работу над проектами законов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов.
В конце июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, компании-нефтедобытчики будут обязаны иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юрлиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов.
7 июля Госдума РФ приняла соответствующие законодательные поправки в третьем, окончательном, чтении. 8 июля закон одобрил Совет Федерации.