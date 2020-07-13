FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 21:17
1
Печать

Теперь официально. Избирком подтвердил победу действующего главы Польши Анджея Дуды на президентских выборах

Президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Результат обработки всех бюллетеней был объявлен 13 июля на пресс-конференции Государственной избирательной комиссия страны.

Дуда обошёл своего более либерального соперника по президентской гонке, мэра Варшавы Рафала Тшасковского более чем на 2%, подтверждают окончательные цифры.

Во втором туре выборов нынешний президент набрал 51,03% голосов, а его конкурент, представляющий оппозиционную партию «Гражданская платформа», - 48,97%.

Во время избирательной кампании Дуда в союзе с правящей партией «Закон и правосудие» позиционировал себя как защитник традиционных ценностей, а также указывал на достижения своего предыдущего периода. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской коалиции» делал упор на либеральные ценности, обещав «более толерантную Польшу». Он также критиковал нереалистичные проекты главы государства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"Те, кто зат. затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот этоаа затевают всё вот это, этооо я им этим людим это адресовываю: "доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы, которую вы затеваете"(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний