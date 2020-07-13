Теперь официально. Избирком подтвердил победу действующего главы Польши Анджея Дуды на президентских выборах

Президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Результат обработки всех бюллетеней был объявлен 13 июля на пресс-конференции Государственной избирательной комиссия страны.



Дуда обошёл своего более либерального соперника по президентской гонке, мэра Варшавы Рафала Тшасковского более чем на 2%, подтверждают окончательные цифры.

Во втором туре выборов нынешний президент набрал 51,03% голосов, а его конкурент, представляющий оппозиционную партию «Гражданская платформа», - 48,97%.