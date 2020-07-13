Louis Vuitton отреагировал на скандал с розыгрышем сумок в соцсетях российских знаменитостей. От слёз и дискриминации немногословно открестился

«Компания Louis Vuitton пристально следит за происходящей ситуацией в социальных сетях и искренне сожалеет о том, что произошло. Обращаем ваше внимание, что компания Louis Vuitton не имеет никакого отношения к акции, запущенной в социальных сетях. Мы не инициировали, не поддерживали данную инициативу», – сообщили тут.

Модный дом Louis Vuitton прокомментировал скандал с Instagram-блогером и выпускницей «Фабрики звёзд» Ритой Дакотой во время розыгрыша фирменных сумок. После того, как российские знаменитости начали оскорблять друг друга и подозревать в недостаточной «люксовости», бренд заявил, что «не имеют отношения к акции и не поддерживает инициативу».

Французский бренд известен тем, что не устраивает распродаж и не делает скидок на свои вещи. 11 июля блогеры, среди которых, помимо Дакоты, оказались Мария Солодар, Ольга Бузова, Милана Тюльпанова и Регина Тодоренко, стали соорганизаторами конкурса на розыгрыш сумок модного дома общей стоимостью больше 1 миллиона рублей. Акцию среди своих подписчиков устроила продюсер Яна Рудковская.

Девушки отправились в бутик Louis Vuitton, чтобы сфотографироваться с сумками, аналогичными тем, которые должны будут отправиться победителям конкурса, и выложили снимки у себя в соцсетях. Как оказалось после, в «апартаменты», где проходила спецфотосессия, было разрешено входить лишь специальным клиентам, «делающим компании миллион евро оборот в год», и в Париже теперь «скандал».

Как заявила Рита Дакота, об этом ей сообщил организатор Иван. А затем позвонила Яна Рудковская и «несколько минут кряду доходчиво объясняла, почему, раздавая подписчикам сумочки Луи», та «снижает градус компании и выглядит дешмански». Как рассказала блогер, такой разговор довел её до слёз.