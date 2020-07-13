Беглов обещал не резать программу капремонта. Для этого придется сократить денежную кубышку

Программа капитального ремонта жилых домов в Петербурге не будет сокращаться. На 2020 год нужно 13,8 млрд рублей.



О том, что программу снижать не будут,13 июля заявил губенатор Александр Беглов, его цитирует пресс-служба. На 2020 год запланировано работ на 13,8 млрд рублей. Чтобы привлечь дополнительные средства, как и сообщала «Фонтанка», решено увеличить долю средств, которые Фонд капремонта использует на региональную программу, с 90% до 95% от общего объема взносов жителей. Остаток обычно фонд оставляет себе для поддержания стабильности. Если решение будет принято, это позволит дополнительно привлечь на капремонт более 740 млн рублей.