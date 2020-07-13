FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 20:18
4
Печать

Беглов обещал не резать программу капремонта. Для этого придется сократить денежную кубышку

Программа капитального ремонта жилых домов в Петербурге не будет сокращаться. На 2020 год нужно 13,8 млрд рублей.

О том, что программу снижать не будут,13 июля заявил губенатор Александр Беглов, его цитирует пресс-служба. На 2020 год запланировано работ на 13,8 млрд рублей. Чтобы привлечь дополнительные средства, как и сообщала «Фонтанка», решено увеличить долю средств, которые Фонд капремонта использует на региональную программу, с 90% до 95% от общего объема взносов жителей. Остаток обычно фонд оставляет себе для поддержания стабильности. Если решение будет принято, это позволит дополнительно привлечь на капремонт более 740 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как фонд капремонта собирается выполнять программу в условиях секвестра бюджета. Напомним, бюджетная субсидия на эти цели сокращена с 3 млрд до 300 млн рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Наталья Коптяева
По какому закону, можно распоряжаться тем, что тебе не принадлежит? У нас даже карантин не объявили, а руки в чужой карман так и лезут. Когда будет нормальный завхоз, который разбереться и с ЗСД и с капремонтом, да и с Зенит-Ареной неплохо бы.
Piter Pen
Лучше бы на выплаты держателям ЗСД сократили или вообще бы отменили, они и так не плохо стригут.
yaprotiv
не понял, а с чего резать то? Взносы на капремонт никто не отменял, как в Москве например. С января не хило их так подняли и еще при этом сократить кубышку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний