Глава ВОЗ не верит в возвращение к «нормальной жизни» в обозримом будущем

В ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать возвращения к «нормальной жизни», поскольку многие страны изначально выбрали неправильную стратегию борьбы с коронавирусом, сообщил 13 июля в ходе брифинга глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

«Я хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет», - цитирует Гебрейсуса «Интерфакс».



До этого глава ВОЗ неоднократно выдавал пессимистичные прогнозы, отмечая, что, несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом в некоторых странах на глобальном уровне пандемия набирает обороты. По его мнению, «худшее ещё впереди».