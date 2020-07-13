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13.07.2020 20:12
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Глава ВОЗ не верит в возвращение к «нормальной жизни» в обозримом будущем

В ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать возвращения к «нормальной жизни», поскольку многие страны изначально выбрали неправильную стратегию борьбы с коронавирусом, сообщил 13 июля в ходе брифинга глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

«Я хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет», - цитирует Гебрейсуса «Интерфакс».

До этого глава ВОЗ неоднократно выдавал пессимистичные прогнозы, отмечая, что, несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом в некоторых странах на глобальном уровне пандемия набирает обороты. По его мнению, «худшее ещё впереди».

Напомним, накануне был побит рекорд по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19 (более 230 тыс.).

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Комментарии (10)

Korzen
ВОЗ пора распускать и ликвидировать, США вышли, теперь денег у ВОЗ не будет, зато изображение бурной деятельности - да, каждый день что-то заявляют, обычные бюрократы и чинуши
ТиМуР
Самодостаточная информация.
DrNixon
А кто они такие: вирусологи, иммунологи? Или наверное "организаторы" которые дают по три интервью в день и это их главная работа?
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