Петербургский бизнесмен, который увёл у Минобороны 368 млн на проекте «Варшавянки», получил три года колонии и 500 тысяч штрафа

В Петербурге за хищение денег Минобороны приговорён бывший генеральный директор АО «НовИТ ПРО». Причастность к многомиллионному мошенничеству при оборонзаказе на проектирование атомной подлодки конвертировали в три года колонии.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 июля, Кировский райсуд признал бывшего гендиректора «НовИТ ПРО» Андрея Петрова виновным в мошенническом хищении 368 миллионов рублей на контракте по изготовлению трехмерной модели подлодки серии «Варшавянка».

Госконтракт на строительство серии подводных лодок проекта «636» подписан между Минобороны и «Адмиралтейскими верфями» в 2011 году. Соисполнителями стали 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта (ЦКТИС) и компания «НовИТ ПРО», занимавшаяся IT-разработками.