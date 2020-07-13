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13.07.2020 19:47
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Петербургский бизнесмен, который увёл у Минобороны 368 млн на проекте «Варшавянки», получил три года колонии и 500 тысяч штрафа

В Петербурге за хищение денег Минобороны приговорён бывший генеральный директор АО «НовИТ ПРО». Причастность к многомиллионному мошенничеству при оборонзаказе на проектирование атомной подлодки конвертировали в три года колонии.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 июля, Кировский райсуд признал бывшего гендиректора «НовИТ ПРО» Андрея Петрова виновным в мошенническом хищении 368 миллионов рублей на контракте по изготовлению трехмерной модели подлодки серии «Варшавянка».

Госконтракт на строительство серии подводных лодок проекта «636» подписан между Минобороны и «Адмиралтейскими верфями» в 2011 году. Соисполнителями стали 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта (ЦКТИС) и компания «НовИТ ПРО», занимавшаяся IT-разработками.

Как установил суд, Петров вместе с другими фигурантами умышленно завысил количество моделируемых объектов, расчёт трудоёмкости и стоимость работ, результатом стал договор на сумму 967 млн и аванс «НовИТ ПРО» на 400 млн от Минобороны. По версии следствия, Петров с подельниками воспользовались щедростью военных и похитили 368 млн рублей.

«При этом под видом якобы выполнения работ изготовили информационную трехмерную модель, обладающую ограниченным потенциалом и перспективой использования», — уточняют в пресс-службе. В основном 3D-модели не хватило детализации.

Андрей Петров полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Так, например, он дал показания на своего коллегу и совладельца «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного, которого в феврале 2018 года нашли в следственном изоляторе с петлёй на шее.

Петрова приговорили к трём годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Кроме него и его ныне покойного коллеги, за хищения по госконтрактам на «Варшавянку» и другой проект, подлодку «Лада», привлекли инженеров «Адмиралтейских верфей» Глеба Емельченкова и Владимира Байкова. Превышение должностных полномочий вменили начальнику военного представительства Минобороны в Петербурге Владимиру Никитину.

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Комментарии (13)

вадики
Дайте деняк 368 млн я дам сделаю распил и откат
Кровокрас
изготовление 3D-объектне требует ничего, кроме часов работы программистов или кто там их изготавливает.
1 миллиард это 200 тысяч часов работы 1 разработчика по максимально возможной ставке в 5000 р /час, или 10 тысяч часов работы команды из 20 суперспецов.
Т.е. чтобы нарисовать только 1 модель подводной лодки нужно 5 лет работы команды из 20 человек. Замечу, не спроектировать, а просто нарисовать 3D-объект.
firma
С какой такой радости Варшавянка стала атомной?
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