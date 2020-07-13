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13.07.2020 19:41
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«Приходят к тем, для кого люди важнее государства». Юрий Дудь объяснил, почему дело Ивана Сафронова касается не только журналистов

Юрий Дудь выступил в защиту обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова и объяснил, почему дело против него касается не только солидарного профсообщества, но и всех россиян. По мнению блогера, если сейчас не добиться честного, открытого, «а не сверхсекретного», суда, нормального будущего в стране не будет. Об этом он написал 13 июля в своём Instagram.

«Когда вы видите в новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему. В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Не важно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии», — написал Дудь. По его словам, именно журналисты будут «первыми, кто впишется», когда несправедливость случится с кем-то из россиян. В пример привёл историю о пятилетней девочке, которая всю жизни провела в частном московском медцентре «Мать и дитя», потому что родители считали её неизлечимо больной и платили за содержание. Вызволить ребёнка удалось только после огласки в СМИ. Первые публикации о ребёнке появились в декабре 2019 года.

В конце поста Юрий Дудь подчеркнул, что просит честного, открытого разбирательства в деле Ивана Сафронова и «свободной работы» всем журналистам.

«Никакого нормального будущего без этого не будет — ни у магазинов, ни у МФЦ, ни у Росгвардии», — завершил пост он.

В поддержку обвиняемого в госизмене бывшего журналиста «Ведомостей», «Коммерсанта», помощника главы Роскосмоса выступают его коллеги и активисты. Массовые задержания в понедельник прошли в Москве. Среди тех, кто отправился в автозак за футболку с надписью «#свободусафронову» — журналистка «Холода», а ранее «Фонтанки» и «Коммерсанта», Мария Карпенко.

Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Признаков разглашения какой-либо тайны в его журналистских работах специалисты из Института криминалистики ФСБ не нашли. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил о том, что доступа к тайной информации во время работы в госкорпорации у Сафронова быть не могло.

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Комментарии (5)

aborigenSPB
Может кто-нибудь объяснит, как можно продавать секреты, не имея к ним доступа. Похоже, происходит подмена понятий: есть военные секреты (разработки времён СССР) и есть гостайна (какой чиновник и сколько украл, и какой недвижимостью обзавёлся на "честно заработанные"). Не зря в Росреестре засекретили данные по Рублевскому шоссе.
260928241
Пятая колонна .
Olen
Если он откроет ротик по поводу Ассанжа, то гранты на поддержку "независимых" СМИ быстро найдут других получателей, и замаячит перспектива до конца жизни разглядывать виды США сугубо в Инстаграмм.
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