«Приходят к тем, для кого люди важнее государства». Юрий Дудь объяснил, почему дело Ивана Сафронова касается не только журналистов

Юрий Дудь выступил в защиту обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова и объяснил, почему дело против него касается не только солидарного профсообщества, но и всех россиян. По мнению блогера, если сейчас не добиться честного, открытого, «а не сверхсекретного», суда, нормального будущего в стране не будет. Об этом он написал 13 июля в своём Instagram.



«Когда вы видите в новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему. В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Не важно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии», — написал Дудь. По его словам, именно журналисты будут «первыми, кто впишется», когда несправедливость случится с кем-то из россиян. В пример привёл историю о пятилетней девочке, которая всю жизни провела в частном московском медцентре «Мать и дитя», потому что родители считали её неизлечимо больной и платили за содержание. Вызволить ребёнка удалось только после огласки в СМИ. Первые публикации о ребёнке появились в декабре 2019 года.