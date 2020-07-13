В Петербурге водитель «Ларгуса» подставился под смертельный удар эвакуатора
Груженый эвакуатор снес «Ладу Ларгус» на Финляндской улице в Колпино. Погиб водитель универсала, его пассажиры госпитализированы.
Смертельное ДТП попало на видео. Судя по кадрам, водитель «Ларгуса» пытался развернуться, не убедившись в безопасности маневра. Эвакуатор протащил машину несколько десятков метров.
Как сообщает 13 июля УГИБДД Петербурга, авария случилась в 15 часов 46 минут у 25-го дома по Финляндской улице.
«Водитель «Ларгуса» умер в карете скорой помощи, его пассажиры 1961 и 1987 годов рождения госпитализированы в средней степени вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе дорожной полиции.