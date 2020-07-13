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13.07.2020 19:30
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В Петербурге водитель «Ларгуса» подставился под смертельный удар эвакуатора

Груженый эвакуатор снес «Ладу Ларгус» на Финляндской улице в Колпино. Погиб водитель универсала, его пассажиры госпитализированы.

Смертельное ДТП попало на видео. Судя по кадрам, водитель «Ларгуса» пытался развернуться, не убедившись в безопасности маневра. Эвакуатор протащил машину несколько десятков метров.

Как сообщает 13 июля УГИБДД Петербурга, авария случилась в 15 часов 46 минут у 25-го дома по Финляндской улице.

«Водитель «Ларгуса» умер в карете скорой помощи, его пассажиры 1961 и 1987 годов рождения госпитализированы в средней степени вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе дорожной полиции.

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Комментарии (4)

Kezevo
А чего он хотел разворачиваясь так
260729561
https://www.fontanka.ru/2020/07/13/69364507/
великая новость, чтоб на фонтанке две статьи писать...
260729561
а чего удаляете предыдущие комментарии??
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