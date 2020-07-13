Технический сбой в МРЭО не дает зарегистрировать машину в Петербурге

Петербуржцы вновь жалуются на проблемы с регистрацией автомобилей. Проблемы — технические, и когда их решат — пока не известно.



«С 11 часов утра нахожусь в МРЭО №17 на Лабораторном проспекте, дом 24. Сотрудники говорят, что база ГИБДД не работает с 8 утра и в ближайшее время вряд ли заработает. А по слухам, так вообще работать не будет до 17 июля из-за проблем на сервере, находящемся в Москве», — пишет читатель «Фонтанки» Александр.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию подтвердили, что, действительно, имеются технические проблемы, которые мешают нормальной работе МРЭО. Их решают, но когда сбой рассчитывают победить — не уточняется.