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13.07.2020 19:35
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Технический сбой в МРЭО не дает зарегистрировать машину в Петербурге

Петербуржцы вновь жалуются на проблемы с регистрацией автомобилей. Проблемы — технические, и когда их решат — пока не известно.

«С 11 часов утра нахожусь в МРЭО №17 на Лабораторном проспекте, дом 24. Сотрудники говорят, что база ГИБДД не работает с 8 утра и в ближайшее время вряд ли заработает. А по слухам, так вообще работать не будет до 17 июля из-за проблем на сервере, находящемся в Москве», — пишет читатель «Фонтанки» Александр.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию подтвердили, что, действительно, имеются технические проблемы, которые мешают нормальной работе МРЭО. Их решают, но когда сбой рассчитывают победить — не уточняется.

Как правило, причиной зависания системы в МРЭО являются неполадки в работе базы данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД РФ, которая располагается в Москве. В 2014–2017 годах такие сбои происходили порой по несколько раз в месяц. Последние годы система сбоит гораздо реже, в текущем году неполадки наблюдались в феврале и продлились несколько часов.

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Комментарии (1)

Юра Алекс
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. /СМЕХ,
аплодисменты...../
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