Банк России: Трендовая инфляция превысила 4%

Трендовая инфляция в России в июне выросла до 4,02% после снижения до 3,98% в мае, сообщил Банк России.



«Оценка трендовой инфляции в июне 2020 года незначительно повысилась — до 4,02% с 3,98% в мае. Оценка, рассчитанная на более коротком 3-летнем временном интервале, понизилась по сравнению с маем на 0,09 п.п., до 3,37%», — говорится в сообщении регулятора.



Отмечается, что оценки трендовой инфляции и сезонно сглаженного роста цен указывают на преобладание дезинфляционных тенденций, в значительной мере связанных с действием разовых факторов.

