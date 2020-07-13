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13.07.2020 19:19
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Банк России: Трендовая инфляция превысила 4%

Трендовая инфляция в России в июне выросла до 4,02% после снижения до 3,98% в мае, сообщил Банк России.

«Оценка трендовой инфляции в июне 2020 года незначительно повысилась — до 4,02% с 3,98% в мае. Оценка, рассчитанная на более коротком 3-летнем временном интервале, понизилась по сравнению с маем на 0,09 п.п., до 3,37%», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что оценки трендовой инфляции и сезонно сглаженного роста цен указывают на преобладание дезинфляционных тенденций, в значительной мере связанных с действием разовых факторов.

Трендовая инфляция в значительной степени отражает темпы базовой инфляции. Этот показатель учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.

Сейчас ключевая ставка Банка России находится на минимальном историческом уровне — 4,5% годовых.

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