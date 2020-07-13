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13.07.2020 19:08
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Вандалы отломали четыре пальца у стaтуи Beнepы Meдицeйcкoй в Петергофе. Сотрудники сообщили об экстренной реставрации

Вандалы отломали четыре пальца у статуи Венеры Медицейской в Нижнем парке Петергофа. Повреждения скульптуры, которая находится у дворца Марли, сотрудники обнаружили на выходных. Об этом стало известно 13 июля.

Случившееся «Фонтанке» подтвердили в «Петергофе». Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, теперь статую отправят на реставрацию. «Нам специалисты мастерской пошли навстречу. Ориентировочно работы продлятся 2 — 3 недели», — сообщили о планах корреспонденту. Восстановление будет проходить в ускоренном режиме, чинить будут только пальцы.

Информацию о нападении на статую в музее уже передали в Министерство культуры, принимать решения о дальнейших действиях будут специалисты ведомства.

Статуя Венеры Медицейской в виде древнегреческой скульптуры стоит в саду Венеры в северной части ансамбля дворца Марли. От Финского залива территория отделена специальной подпорной стеной. У ног фигуры находится дельфин. Он не только отличает работу от остальных, но и служит дополнительной опорой.

Сад Венеры был спланирован и заложен в 1721 гoду. Он сильно пострадал во время немецкой оккупации Петергофа и был восстановлен лишь к 1980 году.

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