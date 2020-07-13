Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко ушел в отставку. Он продержался на своем посту меньше полугода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко подал в отставку со своего поста. Как сообщили в пресс-службе ВФЛА в понедельник, 13 июля, это решение он принял из-за конфликта с Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics).

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА», — заявил Юрченко.

Он также выразил надежду, что вновь избранный глава ВФЛА сможет найти общий язык с World Athletics и обеспечит финансирование для развития федерации.