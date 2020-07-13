Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко ушел в отставку. Он продержался на своем посту меньше полугода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко подал в отставку со своего поста. Как сообщили в пресс-службе ВФЛА в понедельник, 13 июля, это решение он принял из-за конфликта с Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics).
«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА», — заявил Юрченко.
Он также выразил надежду, что вновь избранный глава ВФЛА сможет найти общий язык с World Athletics и обеспечит финансирование для развития федерации.
Таким образом, за последние пять лет на фоне кризиса в отечественной легкой атлетике в отставку ушел четвертый президент ВФЛА. В 2015 году это был Валентин Балахничев, занимавший эту должность с 1990 года. Его сменил Дмитрий Шляхтин, который, в свою очередь, сложил полномочия в 2019 году. Его преемница Юлия Тарасенко продержалась до февраля 2020 года, после чего Федерацию возглавил уже Юрченко.
Напомним, что ВФЛА были лишена аккредитации в 2015 году по решению Международной федерации легкой атлетики из-за многочисленных допинговых нарушений со стороны российских легкоатлетов. С тех пор отечественные атлеты не имеют права выступать под российским флагом на международных соревнованиях.