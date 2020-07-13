Каршерингам можно, а нам нельзя? Петербургские автодилеры попросили Беглова разрешить тест-драйвы

Инициативная группа официальных дилеров Петербурга 13 июля обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой разрешить тестовые поездки на автомобилях. Документ также адресован вице-губернатору Евгению Елину и главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кириллу Соловейчику. Копия письма есть в распоряжении «Фонтанки».

Дилеры утверждают, что тестовые поездки являются «основным фактором для определения потенциальным покупателем качеств и свойств приобретаемого автомобиля, его индивидуальных характеристик и комфорта для конкретного водителя». Без тест-драйва у покупателя остаются сомнения при выборе машины, это отражается на выручке салонов и их возможности платить зарплаты сотрудникам, отмечается в обращении.