Каршерингам можно, а нам нельзя? Петербургские автодилеры попросили Беглова разрешить тест-драйвы
Инициативная группа официальных дилеров Петербурга 13 июля обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой разрешить тестовые поездки на автомобилях. Документ также адресован вице-губернатору Евгению Елину и главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кириллу Соловейчику. Копия письма есть в распоряжении «Фонтанки».
Дилеры утверждают, что тестовые поездки являются «основным фактором для определения потенциальным покупателем качеств и свойств приобретаемого автомобиля, его индивидуальных характеристик и комфорта для конкретного водителя». Без тест-драйва у покупателя остаются сомнения при выборе машины, это отражается на выручке салонов и их возможности платить зарплаты сотрудникам, отмечается в обращении.
Авторы письма обращают внимание, что тестовые поездки до сих пор запрещены из-за распространения коронавируса, в то время как службы каршеринга работают в городе с 22 июня.
Если дилерам разрешат проводить тест-драйвы, они обещают соблюдать все меры профилактики: обеспечить покупателей масками и перчатками, проводить дезинфекцию автомобиля после каждого клиента.
Обращение подписали почти все официальные автодилеры Петербурга, в том числе ГК «Аларм-Моторс», ГК WAGNER, «Мега-Авто», ООО «Карс Фэмили», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Авангард» и другие.