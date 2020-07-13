Один из старейших клубов по американскому футболу «Вашингтон Редскинс» сменит название из-за обвинений в расизме
Профессиональный клуб по американскому футболу «Вашингтон Редскинс» (Redskins — «краснокожие», отсылка к коренному населению Америки) объявил о смене названия из-за обвинений в расизме. Как сообщили в понедельник, 13 июля, в пресс-службе команды, новое название команды будет объявлено позднее.
Непосредственное участие в переименовании клуба примет его владелец — Дэниел Снайдер. Отметим, что ранее он неоднократно подчеркивал, что никогда не сменит название «Вашингтон Редскинс».
Однако ему пришлось пойти на это в результате усилившегося на фоне антирасистского движения Black Lives Matter давления со стороны СМИ, общественности, спонсоров и местных властей, которые отказались предоставить землю для строительства нового стадиона из-за названия команды.
«Вашингтон Редскинс» — одна из старейших команд по американскому футболу. Была основана в 1932 году. Сначала она называлась «Бостон Брэйвз», но в 1933 году была переименована в «Бостон Редскинс». В 1937 году клуб переехал в Вашингтон, где и базируется до сих пор. На счету команды три победы в Супербоуле (главный приз в Национальной футбольной лиге — сильнейшего турнира по этому виду спорта) в 1982, 1987 и 1991 годах.