Тяжелое ДТП произошло днем 13 июля в Колпинском районе Петербурга. В столкновении двух машин три человека получили травмы, один из них — смертельные.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:46 у дома 25 по Финляндской улице столкнулись автомобиль LADA Largus и эвакуатор Fuso. По предварительным данным, 36-летний водитель «Лады» при развороте не убедился в безопасности маневра.