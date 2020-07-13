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13.07.2020 18:57
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Смертельный разворот: «Лада» попала под эвакуатор на Финляндской, водителя не спасли

Тяжелое ДТП произошло днем 13 июля в Колпинском районе Петербурга. В столкновении двух машин три человека получили травмы, один из них — смертельные.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:46 у дома 25 по Финляндской улице столкнулись автомобиль LADA Largus и эвакуатор Fuso. По предварительным данным, 36-летний водитель «Лады» при развороте не убедился в безопасности маневра.

В результате аварии водитель «Ларгуса» скончался в карете скорой помощи. Двое его пассажиров, мужчины 59 и 33 лет, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Порше Кайен», который везли на эвакуаторе, по предварительным данным «Фонтанки», уже был битым. Но, вероятно, авария добавила ему повреждений.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (4)

Korzen
p.s. Хотя этот пишут был битый, так что может это честный на совесть эвакуаторщик вез просто в ремонт автомобиль, а не тварь эвакуаторная, работающая в сцепке инспекторами, и увозящие преимущественно автомобили хоть и не по правилам запаркованные, но никому не мещающие, зато их удобно и быстро грузить на эвакуатор, реально мешающие не убираются - трудоемко, долго и не выгодно
260729561
По тормозным следам - это эвакуатор вырубил Ларгус. Скорость, похоже, была приличная, да и груз нелёгкий... На мой взгляд вина эвакуатора.
Korzen
Наблюдаю каждый день как эвакуаторы, специализирующиеся на эвакуации на штрафстоянку носятся как сумасшедшие, чем больше ведь утянешь машин от законных владельцев - больше барыш, вот и результат...Шакалы
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