Смертельный разворот: «Лада» попала под эвакуатор на Финляндской, водителя не спасли
Тяжелое ДТП произошло днем 13 июля в Колпинском районе Петербурга. В столкновении двух машин три человека получили травмы, один из них — смертельные.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:46 у дома 25 по Финляндской улице столкнулись автомобиль LADA Largus и эвакуатор Fuso. По предварительным данным, 36-летний водитель «Лады» при развороте не убедился в безопасности маневра.
В результате аварии водитель «Ларгуса» скончался в карете скорой помощи. Двое его пассажиров, мужчины 59 и 33 лет, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
«Порше Кайен», который везли на эвакуаторе, по предварительным данным «Фонтанки», уже был битым. Но, вероятно, авария добавила ему повреждений.