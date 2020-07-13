Вопросом первых киберсанкций Европы против России за хакерскую атаку на бундестаг займётся Совет ЕС

Будут ли в отношении России наложены санкции в связи с хакерской атакой на правительство Германии, решит Совет ЕС, поскольку этот вопрос относится к его компетенции, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).



«Что касается потенциальных адресных санкций, это Cовету надлежит решать, будут ли определены некий человек или организация в рамках санкционного режима ЕС за правонарушения в киберпространстве — режим санкций за киберпреступления, который может быть использован в ответ на кибератаки, угрожающие Европейскому Союзу или его государствам-членам», — цитирует 13 июля «Интерфакс» высокопоставленного собеседника в Брюсселе.