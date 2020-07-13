Вопросом первых киберсанкций Европы против России за хакерскую атаку на бундестаг займётся Совет ЕС
Будут ли в отношении России наложены санкции в связи с хакерской атакой на правительство Германии, решит Совет ЕС, поскольку этот вопрос относится к его компетенции, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).
«Что касается потенциальных адресных санкций, это Cовету надлежит решать, будут ли определены некий человек или организация в рамках санкционного режима ЕС за правонарушения в киберпространстве — режим санкций за киберпреступления, который может быть использован в ответ на кибератаки, угрожающие Европейскому Союзу или его государствам-членам», — цитирует 13 июля «Интерфакс» высокопоставленного собеседника в Брюсселе.
По словам представителя Совета ЕС, страны, входящие в Евросоюз, могут предлагать свои варианты ограничительных мер, итоговое решение принимается единогласно Советом ЕС. Он отметил, что в данном случае санкции — это «инструмент кибернетической дипломатии», что означает подход ЕС во внешней политике, который позволяет предотвратить конфликты и обеспечивает стабильность киберпространства, снижая грозы атак.
Напомним, о том, что Брюссель использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, госсекретарь МИД ФРГ заявил российскому послу.
Представитель немецкого МИД Райнер Бройль отметил, что это будет «новый санкционный режим», который Германия пытается задействовать впервые. В данный момент вопрос находится на стадии обсуждения.
По информации Der Spiegel, во время атаки на парламент Германии в 2015 году хакеры, вероятно связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ), получили доступ к переписке парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. По данным издания, утечка 16 гигабайт данных случилась во время празднования годовщины окончания Второй мировой войны в бундестаге, на которое были приглашены гости из разных стран, включая Россию.
В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы президента.