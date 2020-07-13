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13.07.2020 17:51
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Банк России: Максимальная ставка по вкладам снизилась до рекордных 4,63%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде июля снизилась до рекордно низкого значения — 4,63%, сообщила пресс-служба Банка России 13 июля.

Ранее в июне максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум, составив в III декаде 4,8%.

Максимальная ставка по рублевым вкладам в России снижается с начала 2020 года. С III декады марта она росла, но в мае вновь стала снижаться.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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Комментарии (4)

dragvs
Зато автокредит аж под 13% дают, до Крымского кризиса можно было взять под 10% при ставке ЦБ выше текущей.
alexpv
Банки - это вообще игра в одни ворота, как казино, подразумевается, что проиграть они в принципе не могут. Когда народ набрал валютных кредитов и курс вырос так что банки стали получать сверхприбыль, то они сказали , а что особенного, а когда у меня как у вкладчика было написано 7,5% годовых, то банки без зазрения совести снижают ставку до 4% и даже глазом не моргнут. Кидалово и разводилово.
Андрей Ольшанский
Скоро как в Европе жить будем - с отрицательными ставками по вкладам. Путин молодец все таки.
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