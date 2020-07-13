Банк России: Максимальная ставка по вкладам снизилась до рекордных 4,63%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде июля снизилась до рекордно низкого значения — 4,63%, сообщила пресс-служба Банка России 13 июля.

Ранее в июне максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум, составив в III декаде 4,8%.

Максимальная ставка по рублевым вкладам в России снижается с начала 2020 года. С III декады марта она росла, но в мае вновь стала снижаться.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций. В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.