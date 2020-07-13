ДТП с «двухколесным» днем 13 июля в Красногвардейском районе Петербурга закончилось пожаром. К счастью, по словам очевидцев, обошлось без серьезных последствий для людей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в начале четвертого часа дня у дома 27, корпус 1, по проспекту Косыгина столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл. Последний в результате загорелся и сгорел по всей площади.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что это был мопед «Альфа», а авария произошла во дворе. «Все живы и здоровы», — добавляет очевидец Андрей.