Словаков, нарушивших самоизоляцию, будут штрафовать на 5 тысяч евро

Правительство Словакии 13 июля одобрило законопроект, согласно которому нарушителям режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции грозит штраф в размере € 5 тысяч, сообщило телевидение страны.

Законопроект направляется в парламент, в котором правительство опирается на поддержку большинства из 150 депутатов. Власти страны не сомневаются, что документ будет утвержден высшим законодательным органом республики.



Указанный штраф, согласно предложению правительства, должны выплачивать нарушители режима обязательной двухнедельной самоизоляции, возвращающиеся в Словакию из государств, в которых существует повышенная угроза заражения коронавирусом. К таким в Братиславе относят, в частности, Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ.