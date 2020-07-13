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13.07.2020 17:00
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В Финляндии за последние сутки выявили всего один случай коронавируса

Эпидемия в Финляндии практически сошла на нет. За последние сутки выявлен всего один случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает 13 июля со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL издание Ilta-Sanomat.

В больницах на лечении находятся восемь человек c COVID-19, один из них находится в палате интенсивной терапии. Летальных исходов не было уже полторы недели. Число умерших с COVID-19 остаётся на уровне 729. Общее количество диагностированных случаев заражения в стране — 7295. Для сравнения: 15 июня, когда власти Финляндии отменили режим ЧС, эти показатели были 7108 и 326, соответственно.

С понедельника, 13 июля, Финляндия открыла границы с ещё несколькими странами и сняла все ограничения с ресторанов по времени работы, часам продажи алкоголя и численности посетителей.

Граница с Россией останется закрытой для туристов до 11 августа.

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Комментарии (3)

yaprotiv
карантин "здорового человека"
262155031
Смертей в финке 329, а не 729....нужно проверять инфу прежде чем печатать
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