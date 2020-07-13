В Финляндии за последние сутки выявили всего один случай коронавируса

Эпидемия в Финляндии практически сошла на нет. За последние сутки выявлен всего один случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает 13 июля со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL издание Ilta-Sanomat.

В больницах на лечении находятся восемь человек c COVID-19, один из них находится в палате интенсивной терапии. Летальных исходов не было уже полторы недели. Число умерших с COVID-19 остаётся на уровне 729. Общее количество диагностированных случаев заражения в стране — 7295. Для сравнения: 15 июня, когда власти Финляндии отменили режим ЧС, эти показатели были 7108 и 326, соответственно.